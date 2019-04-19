СМИ: Миллер всё ещё может провести бой с Джошуа

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По информации прессы, американский боксёр-тяжеловес Джарелл Миллер имеет шанс провести запланированный поединок с чемпионом мира по версиям Международной боксёрской ассоциации (WBA), Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской федерации (WBO) британцем Энтони Джошуа.
СМИ: Миллер всё ещё может провести бой с Джошуа
  • Reuters

Как сообщает BadLeftHook, американец Джарелл Миллер может провести бой с Энтони Джошуа 1 июня, если его допинг-проба В окажется чистой. В этом случае спортсмен получит боксёрскую лицензию Атлетической комиссии Нью-Йорка.

Бой между Миллером и Джошуа должен был состояться в Нью-Йорке 1 июня, однако в крови американского спортсмена был обнаружен эндуробол. Сам боксёр отрицает применение допинга и заявляет, что будет разбираться в произошедшем. Команда Джошуа уже начала поиски другого соперника.

Ранее сообщалось, что бой Джошуа — Миллер отменён из-за проваленного американским боксёром допинг-теста.

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