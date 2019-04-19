СМИ: Миллер всё ещё может провести бой с Джошуа
- Reuters
Как сообщает BadLeftHook, американец Джарелл Миллер может провести бой с Энтони Джошуа 1 июня, если его допинг-проба В окажется чистой. В этом случае спортсмен получит боксёрскую лицензию Атлетической комиссии Нью-Йорка.
Бой между Миллером и Джошуа должен был состояться в Нью-Йорке 1 июня, однако в крови американского спортсмена был обнаружен эндуробол. Сам боксёр отрицает применение допинга и заявляет, что будет разбираться в произошедшем. Команда Джошуа уже начала поиски другого соперника.
Ранее сообщалось, что бой Джошуа — Миллер отменён из-за проваленного американским боксёром допинг-теста.