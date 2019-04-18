СМИ: Бой Джошуа — Миллер отменён из-за проваленного американским боксёром допинг-теста
- Reuters
Об этом сообщает Boxing News.
По информации издания, бой Миллера с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа отменён.
Отмечается, что в пробах Миллера был обнаружен эндуробол. При этом американец не признал свою вину, заявив, что его команда намерена разобраться в инциденте.
Поединок должен был состояться 1 июня на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что боксёр Мурат Гассиев в ближайшее время вылетит в США для подготовки к следующему бою.