Боксёр Гассиев в ближайшее время вылетит в США для подготовки к следующему бою
- РИА Новости
По словам Виталия Сланова, тренера Гассиева, точная дата вылета ещё не определена. Он отметил, что всё, что было запланировано сделать в России в рамках подготовки к бою, уже сделано.
Имя следующего соперника 25-летнего россиянина пока неизвестно. Бой может пройти в июне.
Последний на данный момент бой Гассиев провёл летом 2018 года в рамках финала WBSS, проиграв украинцу Александру Усику в бою за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе.
Ранее сообщалось, что Поветкин не отказывался от боя с Уайтом.