Боксёр Гассиев в ближайшее время вылетит в США для подготовки к следующему бою

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Российский боксёр Мурат Гассиев в ближайшее время вылетит в США, где проведёт сбор в рамках подготовки к следующему бою.
Боксёр Гассиев в ближайшее время вылетит в США для подготовки к следующему бою
  • РИА Новости

По словам Виталия Сланова, тренера Гассиева, точная дата вылета ещё не определена. Он отметил, что всё, что было запланировано сделать в России в рамках подготовки к бою, уже сделано.

Имя следующего соперника 25-летнего россиянина пока неизвестно. Бой может пройти в июне.

Последний на данный момент бой Гассиев провёл летом 2018 года в рамках финала WBSS, проиграв украинцу Александру Усику в бою за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что Поветкин не отказывался от боя с Уайтом.

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