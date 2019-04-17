Боксёр Гассиев в ближайшее время вылетит в США для подготовки к следующему бою

Российский боксёр Мурат Гассиев в ближайшее время вылетит в США, где проведёт сбор в рамках подготовки к следующему бою.

По словам Виталия Сланова, тренера Гассиева, точная дата вылета ещё не определена. Он отметил, что всё, что было запланировано сделать в России в рамках подготовки к бою, уже сделано.

Имя следующего соперника 25-летнего россиянина пока неизвестно. Бой может пройти в июне.

Последний на данный момент бой Гассиев провёл летом 2018 года в рамках финала WBSS, проиграв украинцу Александру Усику в бою за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что Поветкин не отказывался от боя с Уайтом.