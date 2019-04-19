«Сент-Луис» добыл волевую победу над «Виннипегом» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» сумели добыть выездную победу над «Виннипег Джетс» в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Встреча, проходившая в Виннипеге, завершилась со счётом 2:3.

Хозяева дважды забили в первом периоде матча. Результативными оказались броски Кевина Хейза и Адама Лаури.

«Виннипег» держал преимущество вплоть до третьего периода, пока Райан О’Райлли не сократил разницу в счёте. В заключительные десять минут встречи Брэйден Шенн и Джейден Шварц принесли победу «Сент-Луису». Решающий гол был забит за 15 секунд до окончания основного времени матча.

Российские форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв, а также защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов не сумели отличиться результативными действиями.

Счёт в серии 3:2 в пользу «Блюз». Шестой матч противостояния состоится в Сент-Луисе в ночь на 21 апреля.

Ранее сообщалось, что шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче серии плей-офф НХЛ с «Каролиной».