«Сент-Луис» добыл волевую победу над «Виннипегом» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ
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Встреча, проходившая в Виннипеге, завершилась со счётом 2:3.
Хозяева дважды забили в первом периоде матча. Результативными оказались броски Кевина Хейза и Адама Лаури.
«Виннипег» держал преимущество вплоть до третьего периода, пока Райан О’Райлли не сократил разницу в счёте. В заключительные десять минут встречи Брэйден Шенн и Джейден Шварц принесли победу «Сент-Луису». Решающий гол был забит за 15 секунд до окончания основного времени матча.
Российские форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв, а также защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов не сумели отличиться результативными действиями.
Счёт в серии 3:2 в пользу «Блюз». Шестой матч противостояния состоится в Сент-Луисе в ночь на 21 апреля.
Ранее сообщалось, что шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче серии плей-офф НХЛ с «Каролиной».