Хирн объявил о подписании контракта с Гассиевым и его переходе в супертяжёлый вес

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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing USA Эдди Хирн объявил о начале сотрудничества с российским боксёром Муратом Гассиевым.
Хирн объявил о подписании контракта с Гассиевым и его переходе в супертяжёлый вес
  • РИА Новости

«Рад объявить о подписании бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева. Он переходит в супертяжёлый вес в июне», — написал Хирн в своём Twitter.

Последний на данный момент бой Гассиев провёл летом 2018 года в рамках финала WBSS, проиграв украинцу Александру Усику в бою за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что Гассиев в ближайшее время вылетит в США для подготовки к следующему бою.

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