К 2029 году в России откроется более 50 фитнес-клубов UFC

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В течение десяти лет на территории России планируется открыть 55 фитнес-клубов под брендом UFC GYM.
К 2029 году в России откроется более 50 фитнес-клубов UFC
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Руководство UFC GYM объявило о подписании контракта с компанией «Русская Фитнес Группа» — оператором сети фитнес-клубов World Class. Совместно с ней в России планируется открыть 50 фитнес-клубов под брендом Абсолютного бойцовского чемпионата в ближайшие десять лет.

Начиная с 2009 года по всему миру было открыто более 150 фитнес-клубов под маркой UFC GYM. Подобные заведения есть в США, Австралии, Канаде, Мексике, Великобритании и ряде других стран.

Ранее действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что мешает ему разрешить конфликт с Конором Макгрегором.

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