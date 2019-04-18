ХК «Амур» продлил контракт с хоккеистом, не забивавшим более двух лет

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» объявил о заключении нового контракта с нападающим Игорем Величкиным.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано на один год.

По итогам минувшего сезона Величкин набрал два (0 + 2) очка в 19 матчах. В целом же за два сезона в «Амуре» он ни разу не поразил ворота соперников, проведя 41 игру и набрав в сумме два очка. Свою последнюю на данный момент шайбу он забросил в первой половине сезона-2016/17 в составе «Куньлунь Ред Стар».

В общей сложности он сыграл в КХЛ 340 матчей, в которых набрал 45 (23 + 22) очков.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» продлил контракт с главным тренером Николаем Цулыгиным.