«Салават Юлаев» продлил контракт с главным тренером Цулыгиным

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Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» продлил контракт с главным тренером команды Николаем Цулыгиным.
«Салават Юлаев» продлил контракт с главным тренером Цулыгиным
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя клуба, соглашение с 43-летним специалистом продлено на один сезон.

Цулыгин возглавляет «Салават Юлаев» с 2018 года. Под его руководством команда заняла шестое место в Восточной конференции, выйдя в плей-офф, дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила омскому «Авангарду».

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал третью победу над «Авангардом» в финале Кубка Гагарина.

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