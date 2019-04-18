«Салават Юлаев» продлил контракт с главным тренером Цулыгиным

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» продлил контракт с главным тренером команды Николаем Цулыгиным.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя клуба, соглашение с 43-летним специалистом продлено на один сезон.

Цулыгин возглавляет «Салават Юлаев» с 2018 года. Под его руководством команда заняла шестое место в Восточной конференции, выйдя в плей-офф, дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила омскому «Авангарду».

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал третью победу над «Авангардом» в финале Кубка Гагарина.