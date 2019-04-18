«Салават Юлаев» продлил контракт с главным тренером Цулыгиным
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- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя клуба, соглашение с 43-летним специалистом продлено на один сезон.
Цулыгин возглавляет «Салават Юлаев» с 2018 года. Под его руководством команда заняла шестое место в Восточной конференции, выйдя в плей-офф, дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила омскому «Авангарду».
Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал третью победу над «Авангардом» в финале Кубка Гагарина.