В «Зените» опровергли информацию о переговорах с футболистом «Реала»

Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию СМИ о переговорах клуба с полузащитником мадридского «Реала» Матео Ковачичем, выступающим на правах аренды за лондонский «Челси».

«Никаких переговоров не было ни с игроком, ни с агентом, ни с клубом. Не знаю, откуда берётся эта информация», — приводит слова Медведева «РБ-Спорт».

По информации СМИ, Ковачич хотел бы продолжить карьеру в «Челси», но лондонский клуб из-за санкций ФИФА не сможет выкупить его контракт у «Реала», и потому его представители начали переговоры с петербургским клубом.

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