В «Зените» опровергли информацию о переговорах с футболистом «Реала»
- Reuters
«Никаких переговоров не было ни с игроком, ни с агентом, ни с клубом. Не знаю, откуда берётся эта информация», — приводит слова Медведева «РБ-Спорт».
По информации СМИ, Ковачич хотел бы продолжить карьеру в «Челси», но лондонский клуб из-за санкций ФИФА не сможет выкупить его контракт у «Реала», и потому его представители начали переговоры с петербургским клубом.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может уйти из «Ювентуса».