СМИ: Роналду может уйти из «Ювентуса»

Португальский форвард Криштиану Роналду может досрочно завершить сотрудничество с туринским «Ювентусом».

Как сообщает La Repubblica, после поражения от «Аякса» в четвертьфинале Лиги чемпионов у Роналду ухудшились отношения с руководством клуба.

Отмечается, что 34-летний форвард не планирует покидать команду по окончании текущего сезона, но может сделать это летом 2020 года.

Роналду перешёл в «Ювентус» из «Реала» перед стартом сезона-2018/19, подписав контракт на четыре года. На данный момент в его активе 26 голов и 12 голевых передач в 38 матчах за туринский клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Россия заявит по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы в сезоне-2020/21.