Россия заявит по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы в сезоне-2020/21
- Reuters
В настоящее время в рейтинге УЕФА Россия, чьи клубы уже завершили выступление в европейских клубных турнирах, занимает шестое место, набрав 50,549 балла.
На седьмой строчке располагается Португалия с 48,232 балла. Только один португальский клуб остается в еврокубках — «Бенфика» борется за выход в полуфинал Лиги Европы, но даже в случае победы в турнире она не сможет обеспечить Португалии необходимое преимущество, чтобы опередить Россию в таблице коэффициентов.
Таким образом, в сезоне-2019/20 по три российские команды смогут выступить в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21.