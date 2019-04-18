Россия заявит по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы в сезоне-2020/21

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Россия завершит текущий еврокубковый сезон-2018/19 на шестом месте в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Россия заявит по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы в сезоне-2020/21
  • Reuters

В настоящее время в рейтинге УЕФА Россия, чьи клубы уже завершили выступление в европейских клубных турнирах, занимает шестое место, набрав 50,549 балла.

На седьмой строчке располагается Португалия с 48,232 балла. Только один португальский клуб остается в еврокубках — «Бенфика» борется за выход в полуфинал Лиги Европы, но даже в случае победы в турнире она не сможет обеспечить Португалии необходимое преимущество, чтобы опередить Россию в таблице коэффициентов.

Таким образом, в сезоне-2019/20 по три российские команды смогут выступить в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21.

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