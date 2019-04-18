Моуринью восхищён игрой голландского защитника ван Дейка

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Известный футбольный тренер Жозе Моуринью уверен, что по сравнению с прошлым годом пробившийся в полуфинал Лиги чемпионов «Ливерпуль» стал лучше.
Моуринью восхищён игрой голландского защитника ван Дейка
  • globallookpress.com
  • © Dpi / ZUMAPRESS.com

«Они стали лучше, потому что у них был целый год на совершенствование атакующих и контратакующих действий. Вирджил ван Дейк — не просто игрок высочайшего класса, а лидер. Состав становится всё более вариативным и глубоким. У меня не получается сравнивать старых игроков и новых, между ними хочется поставить союз «и», а не «или». И конечно, свою роль играет опыт. Второй раз подряд играть в полуфинале «Ливерпулю» будет привычно. Если бы «Барселона» была без Лионеля Месси, то в финал бы однозначно вышли мерсисайдцы», — отметил двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

Ранее специалист сравнил автора решающего гола в ворота «Ювентуса» 19-летнего защитника «Аякса» Маттейса де Лигта с Францем Беккенбауэром и Жераром Пике.

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