Моуринью восхищён игрой голландского защитника ван Дейка

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью уверен, что по сравнению с прошлым годом пробившийся в полуфинал Лиги чемпионов «Ливерпуль» стал лучше.

«Они стали лучше, потому что у них был целый год на совершенствование атакующих и контратакующих действий. Вирджил ван Дейк — не просто игрок высочайшего класса, а лидер. Состав становится всё более вариативным и глубоким. У меня не получается сравнивать старых игроков и новых, между ними хочется поставить союз «и», а не «или». И конечно, свою роль играет опыт. Второй раз подряд играть в полуфинале «Ливерпулю» будет привычно. Если бы «Барселона» была без Лионеля Месси, то в финал бы однозначно вышли мерсисайдцы», — отметил двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

Ранее специалист сравнил автора решающего гола в ворота «Ювентуса» 19-летнего защитника «Аякса» Маттейса де Лигта с Францем Беккенбауэром и Жераром Пике.