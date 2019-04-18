Моуринью сравнил 19-летнего защитника «Аякса» с Беккенбауэром и Пике

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Известный футбольный тренер Жозе Моуринью заявил, что не считает автора решающего гола в ворота «Ювентуса» 19-летнего защитника «Аякса» Маттейса де Лигта единственным в своём роде.
Моуринью сравнил 19-летнего защитника «Аякса» с Беккенбауэром и Пике
  • Reuters

«Не скажу, что он уникальный футболист. В наши дни таланты загораются и в 17 лет. Вспомните Франца Беккенбауэра, который тоже рано заиграл на позиции защитника. Де Лигт играл против «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы ещё два года назад. О его возрасте можно было узнать только из паспорта. Он уже был опытным игроком, будто на девять лет старше самого себя. Де Лигт хорош тем, что он занимает самую важную позицию в таких командах, как «Аякс», — центрального защитника», — заявил двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

Специалист отметил, что его можно сравнить с Вирджилом ван Дайком из «Ливерпуля», так как оба футболиста являются лидерами на поле, хорошо читают игру, умеют обращаться с мячом и забивать голы.

«Они так же хороши, как проводящий лучший сезон в «Барселоне» Клеман Лангле и Жерар Пике, которого я считаю феноменом. В полуфинал Лиги чемпионов вышли команды, у которых есть классные креативщики и мощные бомбардиры, но главное — у них есть центральные защитники высшего класса», — добавил Моуринью.

Ранее португалец вспомнил, как «Манчестер Юнайтед» под его руководством победил «Аякс» в финале Лиги Европы.

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