Моуринью: если «Аякс» выйдет в финал, то выиграет Лигу чемпионов

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью вспомнил, как «Манчестер Юнайтед» под его руководством победил «Аякс» в финале Лиги Европы.

«Если вы почитаете, что говорили в 2017-м после матча, то сами всё поймете. Тренер и игроки жаловались на то, что мы заставили их играть в игру, которая им не нравилась. Они жаловались на схему, на Маруана Феллайни, на физическое состояние. На всё, с чем не могли справиться», — отметил двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

Наставник также предположил, что голландцы могут завоевать титул, если пройдут «Тоттенхэм» в полуфинале.

«Уверен, если «Аякс» дойдёт до финала и встретится с «Барселоной» или «Ливерпулем», то обыграет их тоже. Но если у твоей команды нет каких-то особенных качеств, то надо идти на хитрость и просто не давать раскрыться сопернику с лучшей стороны», — добавил Моуринью.

Ранее Моуринью рассказал, доводилось ли ему видеть столь же остросюжетный матч, как «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».