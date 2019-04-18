Моуринью о сюжете матча в Манчестере: в Лиге чемпионов бывали похожие игры

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Известный футбольный тренер Жозе Моуринью рассказал, доводилось ли ему видеть столь же остросюжетный матч, как «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».
Моуринью о сюжете матча в Манчестере: в Лиге чемпионов бывали похожие игры
  • globallookpress.com

«Да, конечно. Сложно вспомнить такой, где всё бы происходило точно так же, но даже в Лиге чемпионов бывали похожие игры с невероятными голами и развязками. Вспомните камбэк «Барселоны» в матче с ПСЖ, когда каталонцам надо было забить три мяча в последние полчаса. Я сам участвовал в чём-то подобном, когда мой «Челси» с трудом прошёл «Барселону», — сказал двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

По мнению наставника, такие встречи случаются на любом, даже самом крупном турнире.

«После первых матчей я говорил, что ответные будут гораздо лучше. Там было забито шесть мячей в четырёх играх, а сейчас в одной встрече наколотили семь», — добавил Моуринью.

Ранее наставник поделился мнением о том, насколько справедливым было решение арбитров отменить гол Рахима Стерлинга на последних минутах матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».

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