Моуринью оценил эпизод с отменой гола Стерлинга в матче Лиги чемпионов

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Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью поделился мнением о том, насколько справедливым было решение арбитров отменить гол Рахима Стерлинга на последних минутах матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».
Моуринью оценил эпизод с отменой гола Стерлинга в матче Лиги чемпионов
  • Reuters

«Всё было верно. VAR используется уже во многих турнирах. Иногда мне нравится эта система, иногда я её ненавижу. Нередко я думаю, что VAR убивает эмоции, а используют её ошибочно. Но в то же время это фантастический помощник арбитрам, который обеспечивает справедливый результат. Ни один судья в мире не заметил бы этот пятисантиметровый офсайд, от которого зависел выход хозяев или гостей в полуфинал Лиги чемпионов. Офсайд был, VAR это подтверждает», — заявил двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

Ранее Моуринью объяснил, почему игроки «Манчестер Юнайтед» не помешали нападающему «Барселоны» Лионелю Месси забить мяч в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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