Моуринью: Месси нужно запирать в клетку, а не опекать персонально

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Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью объяснил, почему игроки «Манчестер Юнайтед» не помешали нападающему «Барселоны» Лионелю Месси забить мяч в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Моуринью: Месси нужно запирать в клетку, а не опекать персонально
  • Reuters

«Я много говорил, что если у Месси есть мяч, то в одиночку его невозможно опекать. Против него нельзя играть персонально. На поле его нужно запирать в клетку, в которой он окажется бесполезен. Игроки соперника должны находиться близко к нему и вмешаться в его игру. А Месси как раз получил свободную зону перед вторым голом, который сильно огорчил Давида де Хеа», — сказал двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

«Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» в ответном матче Лиги чемпионов и вышла в полуфинал.

Ранее УЕФА огласил претендентов на лучший гол 1/4 финала Лиги чемпионов.

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