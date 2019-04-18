Моуринью: Месси нужно запирать в клетку, а не опекать персонально

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью объяснил, почему игроки «Манчестер Юнайтед» не помешали нападающему «Барселоны» Лионелю Месси забить мяч в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я много говорил, что если у Месси есть мяч, то в одиночку его невозможно опекать. Против него нельзя играть персонально. На поле его нужно запирать в клетку, в которой он окажется бесполезен. Игроки соперника должны находиться близко к нему и вмешаться в его игру. А Месси как раз получил свободную зону перед вторым голом, который сильно огорчил Давида де Хеа», — сказал двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

«Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» в ответном матче Лиги чемпионов и вышла в полуфинал.

Ранее УЕФА огласил претендентов на лучший гол 1/4 финала Лиги чемпионов.