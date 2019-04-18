УЕФА огласил претендентов на лучший гол 1/4 финала Лиги чемпионов

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Стали известны претенденты на лучший гол четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.
УЕФА огласил претендентов на лучший гол 1/4 финала Лиги чемпионов
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), среди номинантов оказались голы игроков «Барселоны» Филипе Коутиньо и Лионеля Месси в матче с «Манчестер Юнайтед», забитый мяч полузащитника «Аякса» Давида Нереса с «Ювентусом» и взятие ворот хавбека «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга с «Тоттенхэмом» (4:3).

Посмотреть каждый гол можно на официальном сайте организации.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» опубликовал странную запись после отменённого гола Стерлинга в ЛЧ.

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