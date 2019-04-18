УЕФА огласил претендентов на лучший гол 1/4 финала Лиги чемпионов
- Reuters
Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), среди номинантов оказались голы игроков «Барселоны» Филипе Коутиньо и Лионеля Месси в матче с «Манчестер Юнайтед», забитый мяч полузащитника «Аякса» Давида Нереса с «Ювентусом» и взятие ворот хавбека «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга с «Тоттенхэмом» (4:3).
Посмотреть каждый гол можно на официальном сайте организации.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» опубликовал странную запись после отменённого гола Стерлинга в ЛЧ.
Кто забил самый красивый гол 1/4 финала #ЛигаЧемпионов?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 17 апреля 2019 г.
⚽️ Коутиньо
⚽️ Нерес
⚽️ Стерлинг
⚽️ Месси
Смотрите голы и голосуйте! 👉 https://t.co/i10CoZJR0Npic.twitter.com/kBBArtHLcV