«Манчестер Сити» опубликовал странную запись после отменённого гола Стерлинга в ЛЧ

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Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала странную запись после отменённого гола Рахима Стерлинга в компенсированное время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».
«Манчестер Сити» опубликовал странную запись после отменённого гола Стерлинга в ЛЧ
  • © Reuters

После отмены взятия ворот в Twitter «горожан» появилась непонятная запись.

На четвёртой компенсированной ко второму тайму минуте Стерлинг забил третий мяч «Тоттенхэму», и этот гол мог вывести «Сити» в полуфинал, однако арбитр встречи после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот из-за положения вне игры у нападающего.

«Тоттенхэм» проиграл в ответной игре «Манчестер Сити» со счётом 3:4. Тем не менее подопечные Маурисио Почеттино вышли в полуфинал, так как в первом матче, проведённом на своём поле, они победили — 1:0. Таким образом, счёт по сумме двух встреч стал равным, но лондонский коллектив прошёл в следующую стадию турнира, так как имел больше забитых мячей в гостях.

Ранее сообщалось, что футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин стал самым результативным азиатским игроком в истории ЛЧ.

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