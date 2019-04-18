Моуринью назвал главного героя недели в Лиге чемпионов

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, кого считает главным действующим лицом на прошедшей неделе в Лиге чемпионов.

«Без сомнения, наставник «Аякса» Эрик тен Хаг. Я остаюсь тренером и должен поддерживать коллегу, поэтому мне хочется его выделить. Он привёз свою команду в Турин, обыграл «Ювентус», сделал это с полным превосходством и правильным психологическим подходом. Для меня он главный герой недели», — заявил двукратный победитель Лиги чемпионов в эфире программы RT «В поле зрения Жозе Моуринью».

Ранее специалист выразил уверенность в том, что «Аякс» выиграет Лигу чемпионов, если сможет выйти в финал.