Кросби пропустит чемпионат мира по хоккею 2019 года

Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отказался от игры за сборную Канады на чемпионате мира по хоккею 2019 года.

По словам Кросби, которые передаёт пресс-служба клуба в Twitter, у него нет серьёзных травм, но он хочет отдохнуть.

В минувшем сезоне 31-летний канадец принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата и четырёх играх плей-офф, записав в свой актив 100 (35 + 65) и 1 (0 + 1) очков соответственно.

Соперниками сборной Канады на групповом этапе чемпионата мира станут команды США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.

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