Измайлов озвучил позицию «Спартака» по лимиту на легионеров в РПЛ

Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов озвучил позицию клуба по лимиту на легионеров в Российской премьер-лиге.

«На собрании рабочей группы РПЛ нами была высказана следующая позиция по лимиту — в заявке восемь легионеров, 17 россиян, на поле без ограничений. И увеличение количества «доморощенных» игроков в заявке, что стимулировало бы развитие детских школ и академий», — приводит слова Измайлова «Чемпионат».

В настоящее время в чемпионате России действует лимит по схеме «6 + 5», согласно которому на поле могут находиться не более шести иностранных футболистов.

Ранее сообщалось, что РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21.