Букин прокомментировал слухи о смене спортивного гражданства Туктамышевой

Олимпийский чемпион в танцах на льду Андрей Букин уверен, что дебют во взрослом фигурном катании Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алёны Косторной не должен заставлять Елизавету Туктамышеву и Евгению Медведеву задумываться о выступлении за другую страну.

«Зачем решать за самих спортсменов? У них своя жизнь, они знают, чего хотят. Это глупо. Я очень рад выступлению Лизы на этом чемпионате мира и не вижу никакой проблемы в обострении конкуренции. Надеюсь, что Мишин и Туктамышева придут к правильному решению. Алексей Николаевич — умный человек, да и она уже не маленькая девочка. Она была уверена в своих силах и сильно выступила в концовке сезона. Если бы не болезнь перед чемпионатом России, таких разговоров бы не было», — заявил Букин в интервью RT.

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