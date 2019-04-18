Букин прокомментировал слухи о смене спортивного гражданства Туктамышевой

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Андрей Букин уверен, что дебют во взрослом фигурном катании Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алёны Косторной не должен заставлять Елизавету Туктамышеву и Евгению Медведеву задумываться о выступлении за другую страну.
Букин прокомментировал слухи о смене спортивного гражданства Туктамышевой
  • globallookpress.com
  • © Naoki Nishimura / AFLO

«Зачем решать за самих спортсменов? У них своя жизнь, они знают, чего хотят. Это глупо. Я очень рад выступлению Лизы на этом чемпионате мира и не вижу никакой проблемы в обострении конкуренции. Надеюсь, что Мишин и Туктамышева придут к правильному решению. Алексей Николаевич — умный человек, да и она уже не маленькая девочка. Она была уверена в своих силах и сильно выступила в концовке сезона. Если бы не болезнь перед чемпионатом России, таких разговоров бы не было», — заявил Букин в интервью RT.

Ранее известный тренер Александр Жулин рассказал, в каком случае спортсмену стоит задуматься над сменой спортивного гражданства.

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