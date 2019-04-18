Авербух не видит ничего криминального в смене спортивного гражданства
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- РИА Новости
«Здесь подобное случается. Конечно, продолжим болеть и за таких спортсменов. Разумеется, приятнее поддерживать своих, но я не вижу в этом ничего криминального. Если ты чувствуешь в себе силы, но не отбираешься в команду, то стоит об этом задуматься. Например, есть Морис Квителашвили, который выступал за Россию, но не проходил в состав одиночников. Сейчас он катается за Грузию и обыгрывает наших ребят», — сказал Авербух в интервью RT.
Ранее специалист отказался верить в то, что Елизавета Туктамышева может задуматься о смене спортивного гражданства.