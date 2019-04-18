Авербух не видит ничего криминального в смене спортивного гражданства

Известный российский хореограф Илья Авербух считает, что смена спортивного гражданства не является редкостью в фигурном катании.

«Здесь подобное случается. Конечно, продолжим болеть и за таких спортсменов. Разумеется, приятнее поддерживать своих, но я не вижу в этом ничего криминального. Если ты чувствуешь в себе силы, но не отбираешься в команду, то стоит об этом задуматься. Например, есть Морис Квителашвили, который выступал за Россию, но не проходил в состав одиночников. Сейчас он катается за Грузию и обыгрывает наших ребят», — сказал Авербух в интервью RT.

Ранее специалист отказался верить в то, что Елизавета Туктамышева может задуматься о смене спортивного гражданства.