Черчесов надеется, что Евро-2020 станет домашним турниром для сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил надежду, что предстоящий чемпионат Европы 2020 года станет для национальной команды домашним турниром.

«Чемпионат Европы не за горами, уже в 2020 году. Если мы всё правильно будем делать, может так случиться, что он практически станет домашним чемпионатом Европы. Иметь два подряд турнира в своей стране не так плохо», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Он отметил, что его задачей в первую очередь является подготовка команды к турниру.

«Один человек ничего не может сделать, один человек, как мы говорим в команде, может только испортить», — добавил специалист.

Чемпионат Европы 2020 года станет первым в истории, который пройдёт в 12 городах разных стран. На арене в Санкт-Петербурге пройдут три встречи группового этапа и четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что соперник сборной России по футболу в квалификации Евро-2020 уволил тренера.