Черчесов надеется, что Евро-2020 станет домашним турниром для сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил надежду, что предстоящий чемпионат Европы 2020 года станет для национальной команды домашним турниром.
Черчесов надеется, что Евро-2020 станет домашним турниром для сборной России
  • Reuters

«Чемпионат Европы не за горами, уже в 2020 году. Если мы всё правильно будем делать, может так случиться, что он практически станет домашним чемпионатом Европы. Иметь два подряд турнира в своей стране не так плохо», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Он отметил, что его задачей в первую очередь является подготовка команды к турниру.

«Один человек ничего не может сделать, один человек, как мы говорим в команде, может только испортить», — добавил специалист.

Чемпионат Европы 2020 года станет первым в истории, который пройдёт в 12 городах разных стран. На арене в Санкт-Петербурге пройдут три встречи группового этапа и четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что соперник сборной России по футболу в квалификации Евро-2020 уволил тренера.

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