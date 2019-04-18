У олимпийской команды России появились два талисмана
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Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
Отмечается, что имена талисманов на данный момент не определены.
Руководитель управления маркетинга и партнёрского сервиса ОКР Дмитрий Маневич заявил, что выбор имён для кота и медведя должен завершиться в течение двух недель.
Талисманы будут присутствовать на соревнованиях с участием сборной России. Это будет продолжаться до начала Олимпиады-2020 в Токио.
Ранее в ОКР высказались о включении брейк-данса в программу ОИ.
💥💥💥 «Команда России» — проект ОКР, объединяющий спортсменов, защищающих честь России на международных соревнованиях, и огромную армию российских болельщиков.— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 18 апреля 2019 г.
До настоящего момента у «Команды России» не было своего маскота, а теперь есть сразу два! 👇🏻https://t.co/Ohwk2NhYDx