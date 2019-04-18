У олимпийской команды России появились два талисмана

Медведь-неваляшка и кот-шапка-ушанка стали талисманами олимпийской команды России.

Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Отмечается, что имена талисманов на данный момент не определены.

Руководитель управления маркетинга и партнёрского сервиса ОКР Дмитрий Маневич заявил, что выбор имён для кота и медведя должен завершиться в течение двух недель.

Талисманы будут присутствовать на соревнованиях с участием сборной России. Это будет продолжаться до начала Олимпиады-2020 в Токио.

Ранее в ОКР высказались о включении брейк-данса в программу ОИ.