У олимпийской команды России появились два талисмана

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Медведь-неваляшка и кот-шапка-ушанка стали талисманами олимпийской команды России.
У олимпийской команды России появились два талисмана
  • © Студия Артемия Лебедева

Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Отмечается, что имена талисманов на данный момент не определены.

Руководитель управления маркетинга и партнёрского сервиса ОКР Дмитрий Маневич заявил, что выбор имён для кота и медведя должен завершиться в течение двух недель. 

Талисманы будут присутствовать на соревнованиях с участием сборной России. Это будет продолжаться до начала Олимпиады-2020 в Токио.

Ранее в ОКР высказались о включении брейк-данса в программу ОИ.

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