Двух российских биатлонистов дисквалифицировали на один год
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- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.
Отмечается, что организация признала спортсменов виновными по пункту о нарушении порядка предоставления информации о местонахождении.
Отстранение спортсменов будет отсчитываться с 11 апреля.
Корнев в 2015 году победил на одном из этапов Кубка IBU, Буртасов же в этом сезоне стал вторым в масс-старте на чемпионате России. Также он является многократным призёром этапов Кубка IBU.
Ранее сообщалось, что бой Джошуа — Миллер отменён из-за проваленного американским боксёром допинг-теста.