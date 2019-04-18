Двух российских биатлонистов дисквалифицировали на один год

Российские биатлонисты Алексей Корнев и Максим Буртасов были дисквалифицированы на один год в связи с нарушением антидопинговых правил.

Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

Отмечается, что организация признала спортсменов виновными по пункту о нарушении порядка предоставления информации о местонахождении.

Отстранение спортсменов будет отсчитываться с 11 апреля.

Корнев в 2015 году победил на одном из этапов Кубка IBU, Буртасов же в этом сезоне стал вторым в масс-старте на чемпионате России. Также он является многократным призёром этапов Кубка IBU.

Ранее сообщалось, что бой Джошуа — Миллер отменён из-за проваленного американским боксёром допинг-теста.