Двух российских биатлонистов дисквалифицировали на один год

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Российские биатлонисты Алексей Корнев и Максим Буртасов были дисквалифицированы на один год в связи с нарушением антидопинговых правил.
Двух российских биатлонистов дисквалифицировали на один год
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

Отмечается, что организация признала спортсменов виновными по пункту о нарушении порядка предоставления информации о местонахождении.

Отстранение спортсменов будет отсчитываться с 11 апреля.

Корнев в 2015 году победил на одном из этапов Кубка IBU, Буртасов же в этом сезоне стал вторым в масс-старте на чемпионате России. Также он является многократным призёром этапов Кубка IBU.

Ранее сообщалось, что бой Джошуа — Миллер отменён из-за проваленного американским боксёром допинг-теста.

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