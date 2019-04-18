Медведев обыграл Циципаса и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Монте-Карло
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счётом 6:2, 1:6, 6:4.
На счету российского теннисиста две подачи навылет, три двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
За выход в полуфинал турнира 14-я ракетка мира поборется с победителем противостояния между сербом Новаком Джоковичем и Тейлором Фритцем из США.
Ранее сообщалось, что в список участников «Ролан Гаррос» вошли 15 российских теннисистов.