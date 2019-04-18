Медведев обыграл Циципаса и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Монте-Карло

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Россиянин Даниил Медведев одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Медведев обыграл Циципаса и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Монте-Карло
  • Reuters

Встреча продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счётом 6:2, 1:6, 6:4.

На счету российского теннисиста две подачи навылет, три двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в полуфинал турнира 14-я ракетка мира поборется с победителем противостояния между сербом Новаком Джоковичем и Тейлором Фритцем из США.

Ранее сообщалось, что в список участников «Ролан Гаррос» вошли 15 российских теннисистов.

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