Кириленко рассказал о просмотровых сборах для потенциальных кандидатов в национальную команду

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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в беседе с газетой «Известия» рассказал о просмотровых сборах для потенциальных кандидатов в национальную команду.
Кириленко рассказал о просмотровых сборах для потенциальных кандидатов в национальную команду
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Основной состав мужской сборной России соберётся в Новогорске в 20-х числах июня, а за несколько дней до этого тренеры посмотрят ближайший резерв.

«Считаю, это полезная практика, когда мы собираем потенциальных кандидатов в национальную команду на просмотровый сбор», — заявил Кириленко.

По его словам, спортсмены, которые в ближайшие годы смогут составить костяк сборной, получат шанс ознакомиться с требованиями главного тренера и почувствовать атмосферу команды. Кроме того, если какой-то игрок проявит себя, то он продолжит подготовку со сборной и, возможно, поедет в Китай.

Ранее экс-тренер сборной России по баскетболу Василий Карасёв оценил шансы национальной команды на чемпионате мира 2019 года.

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