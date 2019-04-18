Кириленко рассказал о просмотровых сборах для потенциальных кандидатов в национальную команду
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- РИА Новости
Основной состав мужской сборной России соберётся в Новогорске в 20-х числах июня, а за несколько дней до этого тренеры посмотрят ближайший резерв.
«Считаю, это полезная практика, когда мы собираем потенциальных кандидатов в национальную команду на просмотровый сбор», — заявил Кириленко.
По его словам, спортсмены, которые в ближайшие годы смогут составить костяк сборной, получат шанс ознакомиться с требованиями главного тренера и почувствовать атмосферу команды. Кроме того, если какой-то игрок проявит себя, то он продолжит подготовку со сборной и, возможно, поедет в Китай.
Ранее экс-тренер сборной России по баскетболу Василий Карасёв оценил шансы национальной команды на чемпионате мира 2019 года.