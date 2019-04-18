«Колорадо» с Задоровым вырвал победу над «Калгари» в плей-офф НХЛ
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Встреча прошла в Денвере и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В составе «Эвеланш» отличились Ти Джей Комфер, Микко Рантанен и победный бросок совершил Карл Сёдерберг. У гостей голами отметились Элиас Линдхольм и Дерек Райан.
Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров сыграл 20 минут 53 секунды и совершил шесть силовых приёмов.
Счёт в серии стал 3:1 в пользу коллектива из Денвера.
Ранее «Бостон» одолел «Торонто» в матче плей-офф НХЛ.