«Колорадо» с Задоровым вырвал победу над «Калгари» в плей-офф НХЛ

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«Колорадо Эвеланш» в овертайме обыграл «Калгари Флэймз» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Колорадо» с Задоровым вырвал победу над «Калгари» в плей-офф НХЛ
  • © Reuters

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Эвеланш» отличились Ти Джей Комфер, Микко Рантанен и победный бросок совершил Карл Сёдерберг. У гостей голами отметились Элиас Линдхольм и Дерек Райан.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров сыграл 20 минут 53 секунды и совершил шесть силовых приёмов.

Счёт в серии стал 3:1 в пользу коллектива из Денвера.

Ранее «Бостон» одолел «Торонто» в матче плей-офф НХЛ.

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