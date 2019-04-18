«Бостон» одолел «Торонто» в матче плей-офф НХЛ

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«Бостон Брюинз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Бостон» одолел «Торонто» в матче плей-офф НХЛ
  • © Reuters

Встреча состоялась в Торонто и завершилась в пользу гостей — 6:4.

Дубль в составе «Брюинз» оформил Давид Пастрняк, и по разу отличились Чарли Макэвой, Брэд Маршан, Здено Хара и Юаким Нордстрём. У хозяев дублем отметился Остон Мэттьюс, а также по одной шайбе забросили Зак Хайман и Трэвис Дермотт.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 16 минут 46 секунды, нанёс четыре броска в створ ворот, сделал два силовых приёма и окончил матч с коэффициентом полезности «-3».

Таким образом, счёт в серии стал равным — 2:2.

Ранее гол Радулова помог «Далласу» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом».

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