«Бостон» одолел «Торонто» в матче плей-офф НХЛ
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Встреча состоялась в Торонто и завершилась в пользу гостей — 6:4.
Дубль в составе «Брюинз» оформил Давид Пастрняк, и по разу отличились Чарли Макэвой, Брэд Маршан, Здено Хара и Юаким Нордстрём. У хозяев дублем отметился Остон Мэттьюс, а также по одной шайбе забросили Зак Хайман и Трэвис Дермотт.
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 16 минут 46 секунды, нанёс четыре броска в створ ворот, сделал два силовых приёма и окончил матч с коэффициентом полезности «-3».
Таким образом, счёт в серии стал равным — 2:2.
Ранее гол Радулова помог «Далласу» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Нэшвиллом».