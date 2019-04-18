Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» второй раз обыграть «Юту» в плей-офф НБА

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«Хьюстон Рокетс» разгромил «Юту Джаз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» второй раз обыграть «Юту» в плей-офф НБА
  • © Reuters

Игра, прошедшая в Хьюстоне, завершилась со счётом 118:98 в пользу хозяев.

Самым результативным баскетболистом матча стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, который оформил трипл-дабл из 32 очков, 13 подборов и 10 результативных передач. Его одноклубник Крис Пол набрал 17 баллов.

В составе гостей дабл-даблами отметились Деррик Фэйворс (14 очков и 12 подборов) и Руди Гобер (11 баллов и 12 подборов), а также по 17 очков в свой актив записали Рики Рубио и Ройс О'Нил.

Таким образом, «Хьюстон» увеличил преимущество в серии — 2:0.

Ранее в «Голден Стэйт» подтвердили, что Казинс может пропустить весь розыгрыш плей-офф НБА.

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