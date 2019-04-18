Гвардиола выступил в поддержку системы VAR после вылета «Манчестер Сити» из ЛЧ

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Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что поддерживает решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на то, что в ответном четвертьфинальном поединке турнира с «Тоттенхэмом» при помощи данной технологии был отменён мяч нападающего Рахима Стерлинга в компенсированное ко второму тайму время, который мог бы вывести «горожан» в полуфинал ЛЧ.
Гвардиола выступил в поддержку системы VAR после вылета «Манчестер Сити» из ЛЧ
  • Reuters

«Я поддерживаю VAR», — цитирует испанского специалиста Sky Sports.

По словам Гвардиолы, он выступает за максимальную честность в футболе, помогать обеспечивать которую и призвана система VAR.

«Я уверен, что в скором времени всё именно так и будет», — добавил специалист,

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Манчестер Сити» по сумме двух матчей благодаря правилу выездного гола.

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