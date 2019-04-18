Гвардиола выступил в поддержку системы VAR после вылета «Манчестер Сити» из ЛЧ
Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что поддерживает решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на то, что в ответном четвертьфинальном поединке турнира с «Тоттенхэмом» при помощи данной технологии был отменён мяч нападающего Рахима Стерлинга в компенсированное ко второму тайму время, который мог бы вывести «горожан» в полуфинал ЛЧ.
«Я поддерживаю VAR», — цитирует испанского специалиста Sky Sports.
По словам Гвардиолы, он выступает за максимальную честность в футболе, помогать обеспечивать которую и призвана система VAR.
«Я уверен, что в скором времени всё именно так и будет», — добавил специалист,
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Манчестер Сити» по сумме двух матчей благодаря правилу выездного гола.
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