Гвардиола прокомментировал работу VAR в матче ЛЧ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
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«Положение вне игры — оно и есть положение вне игры. Это жестоко, ведь мы были очень близки к выходу в полуфинал Лиги чемпионов», — цитирует испанского специалиста Sky Sports.
Вместе с тем, Гвардиола усомнился в правильности решения Чакыра засчитать мяч нападающего «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте, который тот забил бедром.
«С другого ракурса видно, что он сыграл рукой», — добавил наставник «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Манчестер Сити» по сумме двух матчей благодаря правилу выездного гола.