Гвардиола прокомментировал работу VAR в матче ЛЧ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

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По окончании ответного четвертьфинального матча футбольной Лиги чемпионов с английским «Тоттенхэмом» главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решения, принятые судьёй встречи Джюнейтом Чакыром с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR) — в частности, отмену гола форварда Рахима Стерлинга в компенсированное ко второму тайму время.
Гвардиола прокомментировал работу VAR в матче ЛЧ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
  • Reuters

«Положение вне игры — оно и есть положение вне игры. Это жестоко, ведь мы были очень близки к выходу в полуфинал Лиги чемпионов», — цитирует испанского специалиста Sky Sports.

Вместе с тем, Гвардиола усомнился в правильности решения Чакыра засчитать мяч нападающего «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте, который тот забил бедром.

«С другого ракурса видно, что он сыграл рукой», — добавил наставник «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Манчестер Сити» по сумме двух матчей благодаря правилу выездного гола.

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