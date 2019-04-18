Гвардиола прокомментировал работу VAR в матче ЛЧ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

По окончании ответного четвертьфинального матча футбольной Лиги чемпионов с английским «Тоттенхэмом» главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решения, принятые судьёй встречи Джюнейтом Чакыром с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR) — в частности, отмену гола форварда Рахима Стерлинга в компенсированное ко второму тайму время.

«Положение вне игры — оно и есть положение вне игры. Это жестоко, ведь мы были очень близки к выходу в полуфинал Лиги чемпионов», — цитирует испанского специалиста Sky Sports.

Вместе с тем, Гвардиола усомнился в правильности решения Чакыра засчитать мяч нападающего «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте, который тот забил бедром.

«С другого ракурса видно, что он сыграл рукой», — добавил наставник «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Манчестер Сити» по сумме двух матчей благодаря правилу выездного гола.