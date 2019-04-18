Впервые за десять лет в полуфинале ЛЧ сыграют два английских клуба

Текущий розыгрыш футбольной Лиги чемпионов стал первым за десять лет, в полуфинал которого пробилось более одного английского клуба.

Об этом сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter.

По итогам четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов сезона-2018/19 борьбу за победу в турнире продолжают два представителя английского чемпионата — «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Предыдущий раз Англия была представлена в полуфинале ЛЧ более чем одним коллективом в сезоне-2008/09, когда до данной стадии турнира дошли «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Впрочем, десять лет назад трофей завоевал не кто-то из английских клубов, а испанская «Барселона».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Манчестер Сити» по сумме двух матчей благодаря правилу выездного гола.