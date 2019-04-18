«Тоттенхэм» стал седьмым английским клубом, вышедшим в полуфинал Лиги чемпионов после 1992 года

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«Тоттенхэм» стал седьмым представителем чемпионата Англии по футболу, которому удалось пробиться в полуфинал футбольной Лиги чемпионов после ребрендинга турнира, состоявшегося в 1992 году.
«Тоттенхэм» стал седьмым английским клубом, вышедшим в полуфинал Лиги чемпионов после 1992 года
  • Reuters

Об этом сообщает официальная страница Opta Sports в социальной сети Twitter.

Помимо лондонского коллектива, как минимум до полуфинала Лиги чемпионов в её современном формате, позволяющем принимать участие в турнире нескольким клубам из одной страны одновременно, доходили «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Лидс».

Отмечается, что выход «Тоттенхэма» в полуфинал ЛЧ в сезоне-2018/19 позволил Англии установить новый рекорд соревнования — с 1992 года ни одна другая европейская страна не была представлена на данной стадии турнира более чем шестью разными клубами.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Манчестер Сити» по сумме двух матчей благодаря правилу выездного гола.

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