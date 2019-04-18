«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд ЛЧ

Английские клубы «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов установили рекорд турнира.

Как сообщает Opta, впервые в истории турнира в стартовые 11 минут игры две команды забили четыре мяча.

Счёт в матче проходившем на «Этихаде» был открыт уже на 4-й минуте — отличился Рахим Стерлинг. «Тоттенхэм» ответил двумя голами в исполнении Сона Хын Мина, забившего на 7-й и 10-й минутах. «Сити» сравнял счёт уже на 11-й минуте, благодаря голу Бернарду Силвы.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» впервые за 57 лет пробился в полуфинал Лиги чемпионов.