«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд ЛЧ

Короткая ссылка
Английские клубы «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов установили рекорд турнира.
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд ЛЧ
  • Reuters

Как сообщает Opta, впервые в истории турнира в стартовые 11 минут игры две команды забили четыре мяча.

Счёт в матче проходившем на «Этихаде» был открыт уже на 4-й минуте — отличился Рахим Стерлинг. «Тоттенхэм» ответил двумя голами в исполнении Сона Хын Мина, забившего на 7-й и 10-й минутах. «Сити» сравнял счёт уже на 11-й минуте, благодаря голу Бернарду Силвы.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» впервые за 57 лет пробился в полуфинал Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить