Никитин высказался о победе ЦСКА над «Авангардом» в матче финала Кубка Гагарина

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своих подопечных над омским «Авангардом» в третьем матче серии финала Кубка Гагарина.

«Мы играли достаточно хорошо. Давил результат, но парни с этим справились. У нас были хорошие моменты в большинстве, но соперник хорошо сыграл. Есть в чём добавить», — приводит слова Никитина Sport24.

Он отметил, что лидерство в серии не приведёт к излишнему спокойствию в четвёртом матче.

«Ребята понимают, что против них играет серьёзный соперник», — добавил специалист.

ЦСКА победил«Авангард» со счётом 2:0 и по итогам трёх матчей серии до четырёх побед ведёт со счётом 3:0. Четвёртая игра пройдёт в Балашихе 19 апреля.

Ранее Боб Хартли заявил, что «Авангарду» некуда отступать в серии с ЦСКА.