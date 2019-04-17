Хартли: «Авангарду» некуда отступать в серии с ЦСКА

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение своих подопечных от московского ЦСКА в третьем матче серии финала Кубка Гагарина.

«Тяжёлая игра, очень похожа на второй матч финала. Конечно, ЦСКА непросто забивать, но мы создаём моменты, работаем. Мы будем идти дальше, нужно выигрывать. Нам некуда отступать. Мы продолжаем идти с гордо поднятой головой, как делали с начала сезона», — приводит слова Хартли Sport24.

Он отметил, что такой соперник, как ЦСКА, не даёт просто забивать по пять шайб.

«Мы выигрываем командой, мы проигрываем командой. Я не буду никого критиковать или выделять. Все совершают ошибки, просто сегодня ЦСКА совершил меньше», — добавил специалист.

«Авангард» проиграл ЦСКА со счётом 0:2 и по итогам трёх матчей серии до четырёх побед уступает армейцам — 0:3. Четвёртая игра пройдёт в Балашихе 19 апреля.

Ранее сообщалось, что Илья Сорокин стал первым вратарём, сыгравшим два матча подряд на ноль в финале Кубка Гагарина.