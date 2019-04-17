ПСЖ потерпел второе подряд поражение в Лиге 1, проиграв «Нанту»
- ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Встреча, прошедшая в Нанте, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.
Победу «Нанту» принесли голы Маджида Уориса и Диего Карлоса, оформившего дубль.
В составе ПСЖ забили Дани Алвес и Метехан Гуджлу.
Для «Пари Сен-Жермен», возглавляющего турнирную таблицу Лиги 1 с 81 очком, это второе поражение подряд. «Нант» набрал 37 очков и поднялся на 14-е место.
Ранее сообщалось, что ПСЖ поможет в сборе средств на восстановление собора Парижской Богоматери.