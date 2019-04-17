ПСЖ потерпел второе подряд поражение в Лиге 1, проиграв «Нанту»

Короткая ссылка
«Пари Сен-Жермен» потерпел поражение от «Нанта» в перенесённом матче 28-го тура французской Лиги 1.
ПСЖ потерпел второе подряд поражение в Лиге 1, проиграв «Нанту»
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая в Нанте, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Нанту» принесли голы Маджида Уориса и Диего Карлоса, оформившего дубль.

В составе ПСЖ забили Дани Алвес и Метехан Гуджлу.

Для «Пари Сен-Жермен», возглавляющего турнирную таблицу Лиги 1 с 81 очком, это второе поражение подряд. «Нант» набрал 37 очков и поднялся на 14-е место.

Ранее сообщалось, что ПСЖ поможет в сборе средств на восстановление собора Парижской Богоматери.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить