ПСЖ потерпел второе подряд поражение в Лиге 1, проиграв «Нанту»

«Пари Сен-Жермен» потерпел поражение от «Нанта» в перенесённом матче 28-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая в Нанте, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Нанту» принесли голы Маджида Уориса и Диего Карлоса, оформившего дубль.

В составе ПСЖ забили Дани Алвес и Метехан Гуджлу.

Для «Пари Сен-Жермен», возглавляющего турнирную таблицу Лиги 1 с 81 очком, это второе поражение подряд. «Нант» набрал 37 очков и поднялся на 14-е место.

Ранее сообщалось, что ПСЖ поможет в сборе средств на восстановление собора Парижской Богоматери.