Адвокат объяснила позицию Пака по делу Кокорина и Мамаева

Короткая ссылка
Наталия Шатихина, адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, пояснила позицию своего подзащитного по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Адвокат объяснила позицию Пака по делу Кокорина и Мамаева
  • РИА Новости

«Личных материальных претензий у нас доверитель никогда не имел и с самого начала говорил, что не хочет возмещения и видит проблему не в этом. Преступление против общественного порядка каждый из нас должен чувствовать на себе: когда он понимает, что может прийти выпить чашку кофе и получить то, что получил», — заявила Шатихина.

Она отметила, что не может отвечать за своего клиента, простил ли он футболистов «по-человечески».

«Он очень взрослый, спокойный, уравновешенный и доброжелательный человек. Но, естественно, он не хочет пересекаться по таким вопросам, тем более когда задеты такие неприятные вещи, как расовая дискриминация и посылы национального характера. Пак чётко сформулировал, что желаемое им наказание — на усмотрение суда. У нас нет никаких карательных притязаний. Суду предстоит непростой выбор: ответить на вопрос, до какой степени можно бить людей компанией в кафе», — добавила адвокат.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее Шатихина заявила, что Кокорин и Мамаев приносили извинения Паку «по-человечески», что не является примирением с юридической точки зрения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить