Адвокат Пака: Кокорин и Мамаев по-человечески приносили извинения, но есть юридическая процедура

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Наталия Шатихина, адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, ответила на вопрос, почему её клиент не отреагировал на извинения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Адвокат Пака: Кокорин и Мамаев по-человечески приносили извинения, но есть юридическая процедура
  • РИА Новости

«Они действительно по-человечески приносили извинения, но есть юридическая процедура примирения с потерпевшими, которая возможна только в некоторых составах», — рассказала Шатихина.

Она отметила, что в случае Кокорина и Мамаева, которые обвиняются в хулиганстве, что является преступлением против общественного порядка, такое примирение юридически невозможно.

«В извинения входит целый набор действий, в частности они должны признать себя виновными в совершении определённых действий. Поскольку полностью признания обвинения не было, их извинения носят общечеловеческий характер. Они говорят: «Нам очень жаль, что так получилось». Что на это можно ответить? Всем жаль, что так получилось, и это большая трагедия для всех, кто в этом принимал участие. У них ситуация складывается не лучшим образом», — добавила адвокат.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее сообщалось, что Мамаев обратился к Гайсину, Паку и Соловчуку во время суда.

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