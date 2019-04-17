Брат Кокорина извинился перед Гайсиным в суде

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Кирилл Кокорин, младший брат футболиста Александра Кокорина принёс извинения гендиректору НАМИ Сергею Гайсину во время заседания суда.
Брат Кокорина извинился перед Гайсиным в суде
  • РИА Новости

«Вы говорили, что я был самый активный, было неподобающее поведение. Как вы старший, я согласен, что я не прав, что можно было поступать по-другому. Я не спорю, я признаю. В связи с этим я хотел бы извиниться за своё поведение перед вами. Я считаю, всё-таки не стоит держать зла столько времени», — заявил Кокорин-младший в суде.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее Гайсин заявил, что брат Кокорина вёл себя агрессивнее других участников конфликта.

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