Гайсин заявил, что брат Кокорина вёл себя агрессивнее других участников конфликта

Гендиректор НАМИ Сергей Гайсин рассказал, кто из участников конфликта в кафе «Кофемания», среди которых были футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, вёл себя наиболее агрессивно.

«Агрессивнее всех вёл себя Кирилл Кокорин. Он подскакивал со всех сторон, пытался достать ударами Пака. В момент ситуации, когда Мамаев ударил меня, а Протасовицкий держал за шею, я сказал, что не почувствовал удар Кокорина по голове. Я подтверждаю, что говорил это. Но этот момент я увидел на видео. Да, удар был несильный, да, лёгкое касание, поэтому я его не почувствовал», — заявил Гайсин в суде.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее Гайсин заявил, что Мамаев ударил его в лицо.