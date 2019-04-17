Гайсин заявил, что брат Кокорина вёл себя агрессивнее других участников конфликта

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Гендиректор НАМИ Сергей Гайсин рассказал, кто из участников конфликта в кафе «Кофемания», среди которых были футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, вёл себя наиболее агрессивно.
Гайсин заявил, что брат Кокорина вёл себя агрессивнее других участников конфликта
  • РИА Новости

«Агрессивнее всех вёл себя Кирилл Кокорин. Он подскакивал со всех сторон, пытался достать ударами Пака. В момент ситуации, когда Мамаев ударил меня, а Протасовицкий держал за шею, я сказал, что не почувствовал удар Кокорина по голове. Я подтверждаю, что говорил это. Но этот момент я увидел на видео. Да, удар был несильный, да, лёгкое касание, поэтому я его не почувствовал», — заявил Гайсин в суде.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее Гайсин заявил, что Мамаев ударил его в лицо.

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