Гайсин заявил, что Мамаев ударил его в лицо

Гендиректор НАМИ Сергей Гайсин заявил, что во время конфликта в кафе «Кофемания» получил удар по лицу от футболиста Павла Мамаева.

«Кто меня ударил? Мамаев. От удара у меня смялись очки и ссадина на подбородке. С учётом того что расстояние от очков до подбородка достаточно большое, я сделал вывод, что это был удар ладонью. Вряд ли у Павла такой большой кулак», — рассказал Гайсин в суде.

Он отметил, что в его адрес со стороны Мамаева не было словесных угроз.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее Гайсин заявил, что Кокорин и Мамаев не приносили извинений ни ему, ни Паку.