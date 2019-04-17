Гайсин заявил, что Мамаев ударил его в лицо

Короткая ссылка
Гендиректор НАМИ Сергей Гайсин заявил, что во время конфликта в кафе «Кофемания» получил удар по лицу от футболиста Павла Мамаева.
Гайсин заявил, что Мамаев ударил его в лицо
  • РИА Новости

«Кто меня ударил? Мамаев. От удара у меня смялись очки и ссадина на подбородке. С учётом того что расстояние от очков до подбородка достаточно большое, я сделал вывод, что это был удар ладонью. Вряд ли у Павла такой большой кулак», — рассказал Гайсин в суде.

Он отметил, что в его адрес со стороны Мамаева не было словесных угроз.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее Гайсин заявил, что Кокорин и Мамаев не приносили извинений ни ему, ни Паку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить