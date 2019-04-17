СМИ: Футболист «Реала» может продолжить карьеру в «Зените»
- ©Mark Hawkins/imago sportfotodienst
- globallookpress.com
Как сообщает Daily Mail, представители 24-летнего хорвата уже связались с клубом из Санкт-Петербурга и ведут переговоры о возможном трансфере, а сам Ковачич обсудил свой возможный переход в «Зенит» с экс-игроком «Челси» Браниславом Ивановичем, выступающим за российский клуб с 2017 года.
Отмечается, что Ковачич хотел бы остаться в «Челси», но лондонский клуб из-за санкций ФИФА не сможет выкупить его контракт у «Реала».
Ранее сообщалось, что Мохамед Салах вошёл в число 100 самых влиятельных людей по версии The Time.