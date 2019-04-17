СМИ: Футболист «Реала» может продолжить карьеру в «Зените»

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Полузащитник мадридского «Реала» Матео Ковачич, выступающий на правах аренды за лондонский «Челси», попал в сферу интересов санкт-петербургского «Зенита».
СМИ: Футболист «Реала» может продолжить карьеру в «Зените»
  • ©Mark Hawkins/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Как сообщает Daily Mail, представители 24-летнего хорвата уже связались с клубом из Санкт-Петербурга и ведут переговоры о возможном трансфере, а сам Ковачич обсудил свой возможный переход в «Зенит» с экс-игроком «Челси» Браниславом Ивановичем, выступающим за российский клуб с 2017 года.

Отмечается, что Ковачич хотел бы остаться в «Челси», но лондонский клуб из-за санкций ФИФА не сможет выкупить его контракт у «Реала».

Ранее сообщалось, что Мохамед Салах вошёл в число 100 самых влиятельных людей по версии The Time.

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