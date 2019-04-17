Салах вошёл в число 100 самых влиятельных людей по версии Time

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Нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Египта Мохаммед Салах вошёл в список 100 самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Time.
Салах вошёл в число 100 самых влиятельных людей по версии Time
  • Reuters

Рейтинг, опубликованный на официальном сайте издания, основан на мнениях редакторов журнала, людей, которые уже попадали в список по итогам прошлых лет, а также авторов статей Time.

Также 26-летний египтянин победил в номинации «Титаны».

Кроме Салаха, в рейтинг вошли ещё пятеро спортсменов: американский гольфист Тайгер Вудс, южноафриканская бегунья Кастер Семеня, японская теннисистка Наоми Осака, американский баскетболист Леброн Джеймс и американская футболистка Алекс Морган.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Ливерпуля» победил рак.

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