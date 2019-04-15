Бывший футболист «Ливерпуля» победил рак

Испанец Хосе Энрике, выступавший в Английской премьер-лиге за «Ливерпуль» и «Ньюкасл», объявил о победе над раком.

«Ребята, сегодня я получил лучшие новости! Мой хирург, доктор Симал, позвонил после получения результатов МРТ и подтвердил, что я чист! Он сказал, что всё чисто и выглядит отлично. Поэтому теперь полный вперед!» — написал Энрике в Instagram.

Также 32-летний спортсмен, завершивший карьеру в 2017 году, поблагодарил всех за поддержку в его борьбе с недугом. В мае 2018 года у Хосе Энрике была диагностирована опухоль головного мозга.

Ранее сообщалось, что у второго за полтора года главного тренера «Севильи» диагностирован рак.