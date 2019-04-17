Зубков об апелляции WADA: сложно давать какие-либо прогнозы
- РИА Новости
«Да, я знаю, что WADA подало апелляцию на решение IBSF. Мне сейчас сложно давать какие-либо прогнозы, как всё сложится дальше. Наши адвокаты работают», — приводит слова Зубкова ТАСС.
Зубков, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 и лишены завоёванных золотых наград. Зубков из-за решения IBSF был вынужден покинуть пост главы Федерации бобслея России.
Ранее стало известно, что WADA подало апелляцию на дисквалификацию бобслеиста Зубкова.