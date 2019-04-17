Пак не знал, что Кокорин и Мамаев являются футболистами, до обращения в полицию

Глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак признался, что не знал о профессиональной деятельности футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пока не написал заявление в полицию.

«Когда узнал, что это футболисты? После того, как написал заявление», — сказал чиновник в суде.

Пак также ответил на вопрос, есть ли у него опасения, что Мамаев может совершить какие-либо действия против него в случае выхода на свободу.

«На данный момент — нет. В эту секунду угрозу я не испытываю», — добавил он.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября.

Ранее Кокорин извинился перед Паком и выразил готовность возместить ущерб.